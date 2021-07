DAX erholt sich vom Vortagestief, Autowerte im Fokus, Bitcoin mit News, Versicherungen betroffen

Der DAX kann einen Teil der Vortagesverluste wieder aufholen. Nachdem das Vortagestief genau auf dem Junitief lag, steht heute eine Erholung an. Vorbörslich notieren wir von diesem Punkt aus betrachtet bereits 170 Punkte höher.

Was waren die Gründe für den gestrigen Abschwung? In diesem Zusammenhang schauen wir auf den Autosektor, der von der EU-Kartellstrafe nicht nur vom Image her stark betroffen war. Daimler tut sich hier etwas hervor, Volkswagen ist charttechnisch spannend.