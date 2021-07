Doch blickt man auf die Minenaktien, dann zeigt sich ein anderes Bild. Die standen teils deutlich unter Druck. Der Druck nahm gestern noch einmal zu. Obwohl Gold nur marginal nachgegeben hat, büßten die Minenindices um die drei Prozent ein. Das hat auch mit der Schwäche von Silber zu tun.

"Das ist alles andere als ein Zuckerschlecken, was sich aktuell im Minensektor abspielt", sagt Markus Bußler. Aktien würden teilweise abgestraft, obwohl sie an und für sich gute Ergebnisse liefern. Das Ganze mute deshalb so seltsam an, weil die Minen reichlich Cash produzieren. "Die ersten Vorab-Zahlen zeigen, dass der durchschnittliche Verkaufspreis je Unze für das zweite Quartal erneut über 1.800 Dollar gelegen hat. Damit verbessert sich die finanzielle Situation praktisch aller Produzenten", sagt Bußler. Allerdings spiegle sich das im Kurs aktuell nicht wider.