Nicole Straub und Mick Knauff über das Börsengeschehen

Der Beitrag Gold, Amazon, Hapag Lloyd, Zuschauerfragen: Heute im 2-er Zoom erschien zuerst auf aktienlust.tv.

Nicole Straub und Mick Knauff, sprechen kurz über den Aktienlust Clubabend mit Robert Halver, die Highlights und beantworten die wichtigsten Fragen unserer Zuschauer u.a. zu Inflation – Zinsen und Anlageverhalten aber natürlich auch zum Marktgeschehen und zu Einzeltiteln: Was ist los beim DAX – Was belastet aktuell? – Geht dem Leitindex die Puste aus?

Warum steigt Gold nicht weiter und soll man hier trotzdem investieren und wenn dann in welcher Form? Physich – Aktien oder ETC? Wie ist die Situation aktuell bei Hapag lloyd zu beurteilen und vieles mehr.

Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.

