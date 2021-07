Powerplay für deutsche Aktien: Dax & Co. im Rally-Modus trotz Reform- und Innovations-Stau

Während in Deutschland weiter heftig über notwendige Reformen in Politik & Wirtschaft diskutiert wird, startet der hiesige Aktienmarkt durch. Seit Jahresbeginn konnte der Dax um rund 14 Prozent zulegen, der LOYS Premium Deutschland Fonds sogar um mehr als 30 Prozent. Warum sind deutsche Aktien im internationalen Vergleich aktuell so gefragt? Und was macht vor allem die Small und Mid-Caps so begehrt? Antworten von Fondsmanager Markus Herrmann von der LOYS AG im Gespräch mit Börsenmoderator Andreas Franik. #Dax #Aktien #Germany

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.