Donald Trump einer der unbeliebtesten Präsidenten

Donald Trump ist einer der unbeliebtesten Ex-Präsdienten der USA. Von 44 historischen Präsidenten rangiert Trump auf Platz 41. Zu diesem Ergebnis gelangt jedenfalls eine Befragung des US-amerikanischen Fernsehsenders C-SPAN von 142 Historikern, Professoren und anderen professionellen Präsidentschaftsbeobachtern. Demnach rangieren hinter Trump nur noch Franklin Pierce, James Buchanan und Andrew Johnson, die alle von Historikern der Schuld am Bürgerkrieg oder der Rassentrennung bezichtigt werden. Trumps Vorgänger Barack Obama rückte um zwei Plätze vor auf Platz 10 und verdrängte Lyndon Johnson, der für seine Rolle bei der Förderung der Bürgerrechtsgesetzgebung und der Ausweitung der Anspruchsprogramme in Erinnerung geblieben ist. Die Umfrage wird von C-SPAN seit dem Jahr 2000 am Ende jeder Präsidentschaft durchgeführt.