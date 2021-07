Von Finanzprofis für Finanzprofis: Der Vermögensverwalter HUB von DONNER & REUSCHEL im Fokus

Digitalisierung, Regulierung – und damit einhergehend auch neue Anforderungen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Das Umfeld für Fondsmanager und Vermögensverwalter bleibt sehr anspruchsvoll. Ein gutes Netzwerk mit Expertise in all diesen Bereichen ist daher Gold wert. DONNER & REUSCHEL hat vor diesem Hintergrund Anfang 2020 seine Strukturen angepasst – und ein Vermögensverwalter-Hub gegründet. Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an den Leiter Investor Services, Gunnar Rieke. #Vermögensverwalter #Aktien #Börse

