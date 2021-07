In dieser Ausgabe geht es um Tesa, BYD, Samsung SDI, Varta, Livent, Standard Lithium, Milliennial Lithium, E-Mobilität Batterie, Best of Lithium, JinkoSolar und Solaredge.

Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf www.maydornreport.de in den Verteiler ein.