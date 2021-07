Gerold Wolfarth: Vom Start-Up zum Weltmarktführer

In diesem Ausschnitt aus dem WirtschaftTV-Talk spricht Gerold Wolfarth über den Weg, den er seit der Gründung seines Start-ups bis zur Markführer-Position mithilfe des Mittelstandes gegangen ist. Dabei wird erklärt, was aus seiner Sicht besonders wichtig ist, um mit Unternehmen langfristig erfolgreich zu werden. Außerdem zeigt der Experte als Unternehmer, Investor und Mentor die Vorteile von der Symbiose mit Start-up-Unternehmen und schneidet auch die Zukunft des Einzelhandels an. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #geroldwolfarth #mittelstand #startup #saschaolivermartin