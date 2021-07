Vom Cash zum Crash? Neue Liquidität treibt Aktien-Kurse - aber wie lange noch!

Der Aktienmarkt ist bis Juli gut gelaufen. Einige Indizes befinden sich auf Allzeithochs, doch nun scheint die Aufwärtsbewegung zum Stocken zu kommen. Ist das ein dejavu wie im Mai und Juni, also eine kleine Verschnaufpause bevor die Kurse weiter steigen? Oder erfüllen sich die Befürchtungen der Crash-Propheten? Fragen dazu von Börsenmodertor Andreas Franik an Thomas Hupp, Speziallist für Saisonalität am Aktienmarkt. #Cash #Crash #SellinJuly

