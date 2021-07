Blackrock, BoA, Apple, Varta, Nokia, Hugo Boss: Fakten und Gerüchte

Jürgen Schmitt, über das Börsengeschehen

Heute haben die nächsten großen Finanzadressen ihre Zahlen präsentiert. Sowohl Goldman Sachs als auch die Bank of America konnten dabei ähnlich überzeugen wie die US-Banken, die gestern ihre Bücher öffneten. Die Analystenschätzungen wurden in allen Fällen locker übertroffen. Gerüchte gibt es in Bezug auf Apple. Angeblich hat der iPhone-Produzent seine Zulieferer angewiesen, deutlich mehr als bislang erwartet zu produzieren. Ein Hinweis auf weiter blendende Geschäfte. In Bezug auf Varta wiederum kursieren Gerüchte, wonach die nächste Prognose-Anhebung anstehen könnte. Hugo Boss wiederum legte sehr starke Zahlen vor, womit der Turnaround bestätigt wurde. Und Nokia bekommt eine satte Kurszielerhöhung eines US-Analystenhauses. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.

