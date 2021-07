Infrastruktur als Inflations-Schutz: Wandlungsfähigkeit des Sektors ein Gewinn für jedes Portfolio

Infrastruktur ist ein guter Inflationsschutz vor allem in den heutigen Zeiten. Davon ist Michael Gollits, Portfolio-Advisor des OVID Infrastructure High Yield Income Fonds. Dabei sei der Sektor auch enorm wandlungsfähig und somit ein Gewinn für jedes Portfolio, so der Finanzexperte im Interview mit Börsenmoderator Andreas Franik - diesmal mitten im Getümmel von Frankfurt am Main aufgezeichnet. #Infrastruktur #Anleihen #Bonds

