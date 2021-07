Auf dem Krypto-Markt gibt es mehr zu holen, als nur stur Kohle in Bitcoin, Ethereum oder Ripple zu pumpen. Schon Nobelpreisträger Harry M. Markowitz riet: „Lege nicht alle Eier in einen Korb.“

Silicon Valley-Insider Rappold hat mit dem „Smart Crypto Economy Index“ - in den man über ein Zertifikat * investieren kann - einen Index gestrickt, der die aus seiner Sicht besten Player am Krypto-Markt zusammenfasst. Diese könnten - wenn Thomas Rappold richtig liegt - in Zukunft bestimmen, welche Musik auf der Krypto-Party gespielt wird.

Video: Martin Kerscher, Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

*= Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung.

Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass interessierte Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.



Offenlegung Interessenskonflikt: Die wallstreet:online AG ist an der Auflegung des Zertifikates beteiligt und erhält eine entsprechende Vergütung.