US-Bilanz-Saison: Fulminanter Start mit JP Morgan und Goldman Sachs - was macht "Made in Germany"

Die Earnings Season in den USA hat mit den Banken fulminant begonnen. Auch Technologie, Konsum, Bau und Rohstoffe werden umsatz- und gewinnseitig nicht enttäuschen. Das sind gute Vorzeichen für die deutsche Berichtsaison, denn wir sind immer noch ein besonders Weltkonjunktur-abhängiges Land. Neben der Vergangenheitsbewältigung sind aber vor allem die Ausblicke entscheidend. Was ist von ihnen zu erwarten und was heißt das für den deutschen Aktienmarkt? Robert Halver mit seiner Analyse. #USA #Aktien #Banken

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.