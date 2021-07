Weiterbildung für Finanzberater:innen: MLP School of Financial Education öffnet für externe Gäste

Digitalisierung, Regulierung – und damit einhergehend auch immer neue Anforderungen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Das Umfeld für Finanzplaner ist nach wie vor enorm anspruchsvoll. Und so bleibt stetige Weiterbildung ein wichtiger Baustein im Alltag der Experten. Der Finanzdienstleister MLP öffnet vor diesem Hintergrund seine Corporate University - und hier speziell die MLP School of Financial Education -auch für externe Teilnehmer. Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Vorstand Jan Berg. Hier gehts zur Anmeldung für den CFP und die Beraterkonferenz: https://mlp-se.de/unternehmensprofil/mlp-corporate-university/ #Finanzplanung #CFP #FinancialPlanning

