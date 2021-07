Schnelle Börsen, langsame Fonds: Milliardenschwere Dickschiffe zu groß, um erfolgreich zu sein?

In Deutschland gibt es knapp 200 Fondsgesellschaften, doch die echten Lieblinge der Anleger sind rar gesät. Nur wenige Fonds hatten in der Vergangenheit das dauerhafte Vertrauen der Investoren. Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein, da viele dieser sogenannten Fonds-Flaggschiffe seit Beginn der Corona-Krise eher geschwächelt haben. Sind sie möglicherweise mittlerweile zu groß, um in turbulenten Märkten schnell agieren zu können? Wo gibt es hier Alternativen? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Dirk Fischer, Partner des Multimanager-Anbieters Mediolanum und Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH. #Aktien #Geld #Fonds

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.