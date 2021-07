EU-weites Verbot von Verbrennern rückt näher

Das Ende der Verbrennungsmotoren in Europa rückt immer näher. Jetzt hat die EU-Kommission angekündigt, dass sie schon ab dem Jahr 2035, also in nicht einmal anderthalb Jahrzehnten, keine herkömmlichen Benzin- und Dieselautos in Europa mehr zulassen will. Der gerade präsentierte Vorschlag der Kommission sieht vor, dass bereits bis 2030 die sogenannten Treibhausgasemissionen von Neuwagen um 55 Prozent im Vergleich zum aktuellen Jahr gesenkt werden sollen. Wenn sich Hersteller nicht an die Vorgaben halten, sollen sie Strafen zahlen. Dafür soll im Gegenzug auch die Infrastruktur für die Fahrzeuge mit neuartigen Antrieben wesentlich verbessert werden. Geplant ist, dass auf großen Hauptverkehrsstraßen der EU alle 60 Kilometer Ladestellen für Elektroautos eingerichtet werden. Alle 150 Kilometer sollen Wasserkraftstoff-Tankstellen entstehen. Die EU-Länder und das EU-Parlament müssen dem Vorschlag noch zustimmen. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: Depositphotos / jorisvo Depositphotos / Madrabothair ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #automobil #tanken #umweltbewusst #saschaolivermartin