DAX korrigiert Verluste vom Wochenstart, Bitcoin und Ölmarkt gefestigt, Netflix-Quartalszahlen

Der DAX hat am Dienstag die Verluste vom Wochenstart teilweise aufgeholt. Antrieb gab es u.a. von der festeren Wall Street und der Stabilisierung in anderen Anlageklassen wie dem Ölmarkt oder Bitcoin. Auf all diese Werte schauen wir ausführlich im Chart-Check am Morgen.

Kernthema ist zudem die Bilanz von Netflix. Der Streaminganbieter aus den USA hat gestern nachbörslich Quartalszahlen vorgelegt und konnte zwar seine Nutzer auf 209 Millionen steigern, doch nur mit verlangsamender Dynamik. Neue Ideen sind jedoch schon vorgestellt. So möchte das Unternehmen im Gaming-Sektor Fuß fassen und Videospiele per Stream anbieten. Wird diese Art der Unterhaltung, die auch von Microsoft oder Google bereits eingeführt ist, hier weiteres Wachstum generieren können?