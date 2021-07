Netflix hat erfolgreiche Jahre an der Börse hinter sich. Gerade zu Beginn der Pandemie konnte der Streamingdienst profitieren. Doch wie wirkt sich Corona auf laufende Produktionen aus? Welchen revolutionären Schritt will Netflix machen und wie konkurrenzfähig ist das Unternehmen? Diese Fragen beantwortet Hartmann in der aktuellen Ausgabe der Anlageidee.