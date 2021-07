Silber hingegen rutschte unter die 200-Tage-Linie und das zog zum einen Anschlussverkäufe nach sich, zum anderen waren auch einige Shortseller zur Stelle und auch Algo-Trader haben ihren Teil zu der schwachen Performance beigetragen. Silber tänzelte lange Zeit auf der 200-Tage-Linie, konnte aber keinen Impuls mehr nach oben entwickeln. Der Rutsch unter die 200-Tage-Linie war die logische Folge.

Im Rahmen der Einzelaktien geht es unter anderem um die Produktionszahlen von Barrick Gold, die schwächer ausgefallen sind, als vom Markt erwartet. Zudem hat auch B2Gold Zahlen gemeldet. Die Aktie ist in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich unter Druck gekommen. Das hat auch mit den Problemen in Mali zu tun. "Das Papier ist aber mittlerweile viel zu günstig", sagt Markus Bußler. Hier sei zu viel des Schlechten eingepreist worden. Zudem steht auch Pan American Silver als Vertreter der gebeutelten Silberaktien im Blick. Der Konzern hat das Problem, dass in Peru mit Castillo ein sehr linksgerichteter Präsident an die Macht gekommen ist. Auch bei dem Lithiumkonzern Piedmont gibt es Probleme. Hier erschien ein Artikel, wonach es Probleme mit der Genehmigung geben könnte. Die Sendung können Sie wie immer gleich hier ansehen.

