Leichtere Wocheneröffnung im DAX bei 15.600, Bitcoin steigt massiv an, Amazon Meldung, Solarbranche

Der DAX kann am Morgen die Gewinnserie der letzten vier Handelstage nicht fortsetzen und notiert nun wieder in der Vorbörse unter 15.600 Punkten. Nach der starken Aufholjagd in der Vorwoche nach dem Montag ist nun etwas Ruhe eingekehrt, oder gar ein Widerstandslevel erreicht?

Auf die Chartbilder blicken wir mit Andreas Bernstein am Morgen und sind beeindruckt vom Bitcoin, der zu Freitag mehr als 10 Prozent zulegen kann. Welche Meldung steckt dahinter und wie hat sich das Chartbild entwickelt? Laut einem Gerücht ist die Implementierung bei Amazon der Grund.