Börsenwissen 2021: Diese aktiven Aktien-Strategien haben in Corona-Zeiten besonders gut funktioniert

Die Welt ist im Wandel, vor allem in Corona-Zeiten – und damit auch die Investment-Welt. Strategien, die an den Börsen lange Zeit schlecht liefen, sind auf dem Vormarsch – einstige Vorzeige-Branchen mutieren mitunter zu Wackelkandidaten. Welche aktiven Strategien haben seit Ausbruch der Corona-Pandemie besonders gut funktioniert? Und welche Rolle spielt der Megatrend Nachhaltigkeit im Investmentprozess? Fragen dazu von Börsenmoderatorin Beate Hoffbauer auf dem Platow Euro Finance Forum an Dr. Andreas Neumann, Leiter Aktives Asset Management bei Lyxor Deutschland. #Aktien #Fonds #AssetManagement

