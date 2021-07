Welche US-Aktien jetzt performen und wie sich die US-Indizes in den letzten zwei Quartalen des Jahres bewegen könnten, verrät unsere Wall Street-Expertin Sandra Navidi. wallstreet:online TV einschalten!

Eine solide Markt-Perfomance, begleitet von Korrekturen durch Inflationssorgen und der Delta-Variante - so lässt sich die aktuelle Stimmung an den Börsen zusammenfassen. Interessant ist jetzt, wer im aktuellen Marktumfeld von den Nachholeffekten profitieren könnte. Sandra Navidi schaut in unserem aktuellen Video auf den US-Markt.

Video: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion