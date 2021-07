Markus Rolle (Telefonica): "Rekordwerte im ersten Halbjahr - können Prognose anheben"

Telefónica Deutschland hat am Morgen seine Zahlen für Q2 und damit fürs erste Halbjahr veröffentlicht. Der Umsatz wurde in Q2 um 5,7 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro gesteigert. “Wir haben das beste erste Geschäfts-Halbjahr unserer Unternehmensgeschichte hingelegt. Bei Umsatz und Ergebnis konnten wir Rekordwerte erzielen. Wir sehen, dass unsere Investitionen ins Netz und in den Service Früchte tragen”, so Markus Rolle. So kann der Mobilfunkanbieter mit mehr Optimismus in die zweite Jahreshälfte blicken: “Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Ergebnis-Prognose für das Geschäftsjahr 2021 anheben können”, so der CFO von Telefónica Deutschland bei Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch im Interview. 👇🏻 Jetzt YouTube-Kanal abonnieren👇🏻 https://www.youtube.com/channel/UC234wdhgU4NVDqYBRkkVkfQ MANUEL KOCH 📺 TV Journalist 👱🏻‍♂️ CEO 🎥 Producer 📷 Instagram: https://www.instagram.com/manuelkochtv/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/Manuel-Koch-1918657995022408/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/manuel_koch ►► LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/manuel-koch-b2697981/ INSIDE WIRTSCHAFT 🖥 Online-Sender https://inside-wirtschaft.de 🎥 Interviews 🎤 Medientraining 🤵🏼 Event-Moderation 📷 Instagram: https://www.instagram.com/insidewirtschaft/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/InsideWirtschaft/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/iwirtschaft Risikohinweis: https://inside-wirtschaft.de/risikohinweis/