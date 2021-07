Inside MarketsX: Delta-Gefahr? - "Die Museumsreife der deutschen Industrie könnte weitergehen"

In einigen Ländern wird schon von der vierten Corona-Welle gesprochen. Auch in Deutschland steigen die Zahlen wieder. Wird die wirtschaftliche Erholung dadurch schon wieder abgewürgt? “In Großbritannien gehen die Neuinfektionen dramatisch nach oben, aber die tödlichen Fälle sind dann doch verschwindet gering. Und es wird bei uns vermutlich keinen Lockdown mehr wie in der Vergangenheit geben.” Könnte die Wirtschaft trotzdem getroffen werden? "Die Nachholeffekte werden wohl zum Jahresende nachgeben. Wir müssen unser Wirtschaftspotential abrufen. Andere Länder investieren da viel mehr. Wir sind langsam und behäbig. Die Museumsreife der deutschen Industrie könnte weitergehen." Und in welche Anlageklassen sollten Anleger jetzt investieren? Unsere Expertenthemen bei Inside MarketsX mit Manuel Koch. Außerdem gibt es neue Bildungsangebote für Anleger. Mehr Infos auf https://www.financeschool.de 👇🏻 Jetzt YouTube-Kanal abonnieren👇🏻 https://www.youtube.com/channel/UC234wdhgU4NVDqYBRkkVkfQ MANUEL KOCH 📺 TV Journalist 👱🏻‍♂️ CEO 🎥 Producer 📷 Instagram: https://www.instagram.com/manuelkochtv/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/Manuel-Koch-1918657995022408/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/manuel_koch ►► LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/manuel-koch-b2697981/ INSIDE WIRTSCHAFT 🖥 Online-Sender https://inside-wirtschaft.de 🎥 Interviews 🎤 Medientraining 🤵🏼 Event-Moderation 📷 Instagram: https://www.instagram.com/insidewirtschaft/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/InsideWirtschaft/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/iwirtschaft Risikohinweis: https://inside-wirtschaft.de/risikohinweis/