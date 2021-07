Börsenpunk Regulierungswut in China, Auf und Ab beim Bitcoin, grüne Aktien - wie sollen Anleger jetzt investieren?

Es ist viel los an der Börse momentan. In China greift die Regulierungswut der Regierung um sich. Diverse Aktien erleben deswegen eine wahre Berg- und Talfahrt. Der Börsenpunk hat sich die Lage näher angesehen. Quintessenz: In China gibt es nach …