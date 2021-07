Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von FMC. Die Dialysetochter des Fresenius Konzerns hatte im abgelaufenen Quartal einen Gewinneinbruch zu verzeichnen. Bei den Verkäufen steht die Deutsche Bank auf dem 4. Platz. das Institut hatte am Mittwoch Zahlen vorgelegt und am Donnerstag einige positive Analystenkommentare bekommen. Heute stehen nun die Ergebnisse des Banken-Stresstests an. Ein Jahr später als ursprünglich geplant haben die Aufseher Europas Banken, also damit auch Deutsche Bank und Commerzbank, wieder einem großen Gesundheitscheck unterzogen.