Tolle Immo Talk: Ein Little Home von 3,2 m². Interview mit Sven Lüdecke

Jeder braucht ein Dach über dem Kopf - auch wenn es nur 3,2 m² sind. Dafür ist Little Home gedacht. Die kleinen Wohnboxen werden mit dem nötigsten ausgestattet und dann an Obdachlose verschenkt. “Das besondere ist, dass die Little Homes Menschen eine Perspektive geben können. Das ist mir eine Herzensangelegenheit und deswegen hab ich auch mehrfach mitgemacht”, sagt Corvin Tolle (Geschäftsführer Tolle Immobilien). 175 Boxen wurden bereits gebaut. Bisher kostete ein Little Home etwa 1.800 Euro, aber... "Weil gerade die Materialkosten explodiert sind, werden die Kosten eher zwischen 2.500 und 2.700 Euro liegen. Wir finanzieren uns über Spenden und Teambildungs-Maßnahmen, bei denen Firmen dann gemeinsam mit uns bauen”, so Sven Lüdecke (Little Home Köln e.V.). Alle Infos und das Spendenkonto auf https://little-home.eu. Alle Infos zum Tolle Immo Talk auf https://tolle-immobilien.de 👇🏻 Jetzt YouTube-Kanal abonnieren👇🏻 https://www.youtube.com/channel/UC234wdhgU4NVDqYBRkkVkfQ MANUEL KOCH 📺 TV Journalist 👱🏻‍♂️ CEO 🎥 Producer 📷 Instagram: https://www.instagram.com/manuelkochtv/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/Manuel-Koch-1918657995022408/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/manuel_koch ►► LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/manuel-koch-b2697981/ INSIDE WIRTSCHAFT 🖥 Online-Sender https://inside-wirtschaft.de 🎥 Interviews 🎤 Medientraining 🤵🏼 Event-Moderation 📷 Instagram: https://www.instagram.com/insidewirtschaft/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/InsideWirtschaft/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/iwirtschaft Risikohinweis: https://inside-wirtschaft.de/risikohinweis/