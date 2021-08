Livestream Vorbörse DAX mit Blick auf den DAX und interessante Aktien zum Wochenstart

Der DAX schloss am Freitag mit einem Minus auf Wochensicht ab und hat ein GAP hinterlassen. Was darf man für den neuen Monat erwarten? Immerhin fliessen neue Anlagegelder zum Monatsstart in die Märkte.

In diesem Livestream schauen wir mit Andreas Bernstein auf die vorbörslichen Kurse und Themen an den Börse. Zum Beispiel auf den Ölmarkt und den Gasmarkt mit den Unternehmen Lukoil und Gazprom. Denn dort gibt es starke Preisaufschläge, noch stärker als beim WTI. Dies schauen wir uns mittelfristig an.