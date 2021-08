Dr. Tobias Schmidt, Gründer und CEO des Robo Advisors my-si, setzt gezielt auf die Strategie "nachhaltiges Investieren". Der Experte sieht viele Möglichkeiten für Anleger sich zu positionieren. "Man kann das in Aktieninvestments machen, über Anleihen, man kann in Fonds investieren - ganz viel ist dort möglich". Die Auswahl ist also groß. Ganz wichtig ist es laut Schmidt dementsprechend, die Bewertungen von Ratingagenturen zu nutzen.

Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob Nachhaltigkeit Rendite kostet. Schmidt zufolge haben es ESG-Anlagen tatsächlich schwerer. Allerdings gebe es Möglichkeiten, diese Nachteile zu kompensieren. Was genau dahinter steckt, erfahren Sie im folgenden Interview.