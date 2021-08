Ein Interview mit Margaret Manning, OBE, neue nicht geschäftsführende Vorsitzende des MBH-Verwaltungsrats

Die MBH Corporation plc gab kürzlich bekannt, dass Margaret Manning, Trägerin des Order of the British Empire (OBE), mit Wirkung zum 1. August 2021 zur neuen nicht geschäftsführenden Vorsitzenden des MBH-Verwaltungsrats ernannt wurde, da die bisherige Vorsitzende Lana Coronado von ihrer Funktion zurücktritt.

Margaret Manning hat bereits Verwaltungsratserfahrung als Vorsitzende des UK-ASEAN Business Council (UKABC) gesammelt, nachdem sie dort drei Jahre lang als nicht geschäftsführende Verwaltungsrätin tätig war. Das UKABC fördert Handel und Investitionen zwischen dem Vereinigten Königreich und den ASEAN-Staaten und arbeitet dabei eng mit Regierungsministern und Botschaften zusammen, um Innovationen und Know-how im Vereinigten Königreich zu fördern. Margaret Manning war verantwortlich für strategische Initiativen, die enge Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und den ASEAN-Staaten schufen. 2015 wurde sie für ihre Verdienste um die Förderung britischer Exporte nach Singapur und in den gesamten asiatisch-pazifischen Raum mit dem OBE ausgezeichnet.

Über MBH Corporation Plc



Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie der US-amerikanischen Börse OTCQX(R) notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.