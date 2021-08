DAX nähert sich Allzeithoch, Lufthansa-Quartalszahlen, Kritischer Blick auf Uber und Lyft, Goldpreis

Auch heute kann überspringt am Vormittag die 15.700er-Marke. ist er dem Allzeithoch bis auf 70 Punkte nahe gekommen. Hält der Trend an oder setzt sich die Saisonalität durch, die im Dow Jones bisher für ein verhaltenes Muster an den Hochs sorgte? Immerhin sind August und September historisch eher schwierige Monate am Aktienmarkt.

Beim Blick auf den Dow Jones und Nasdaq muss unterschieden werden, denn die Wirtschaftsdaten aus den USA liefen ein gemischtes Bild ab. Darüber sprechen wir mit Ingmar Königshofen.