Inside MarketsX: Skepsis für die weitere wirtschaftliche Entwicklung? Top-Empfehlung: Ethereum

Die Sommerflaute hat die Märkte weiter fest im Griff, das Handelsvolumen ist gering und am Anleihemarkt ist ein Verfall der Rendite zu sehen. Was bedeutet das? "Anleger werden jetzt erst einmal nicht mehr direkt in Bundesanleihen investieren. Auf der anderen Seite haben Unternehmen dadurch weiterhin sehr günstige Finanzierungsmöglichkeiten - das gilt auch für diejenigen, die sich eine Immobilie kaufen wollen. Schwache Renditen gelten aber auch als Skepsis für die weitere wirtschaftliche Entwicklung." Unser Expertenthema bei Inside MarketsX. Manuel Koch hat zudem wieder zwei Top-Empfehlungen der trading-house Börsenakademie: Ethereum und Infineon. Außerdem gibt es neue Bildungsangebote für Anleger.