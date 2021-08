Vermögensverwalter als Börsenversteher: Von ihren Kunden geliebt, doch in der Breite kaum bekannt

Die Finanzmärkte werden zunehmend komplexer - und das Auf und Ab an den #Börsen ist für viele Investoren oft nur schwer zu begreifen. Sparer, die ihr Geld dennoch in Aktien oder Fonds anlegen wollen, haben sich bisher meist an Ihren Berater bei der Bank oder der Sparkasse gewandt. Völlig verständlich, denn es war schließlich der direkte und einfachste Weg. Doch es gibt offensichtlich ein Umdenken, denn immer mehr Deutsche gehen zu einem unabhängigen #Vermögensverwalter. Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Prof. Dr. Hartwig Webersinke, Leiter des Instituts für Vermögensverwaltung in Aschaffenburg. #Geldanlage

