Investieren in Asien: China bleibt heißes, aber wichtiges Eisen im Portfolio

Weltweit investieren – und dabei breit streuen. Das ist die Anleger-Regel Nummer 1. Und dazu gehört eben auch, dass man sich Gedanken über Investitionen außerhalb der Industriestaaten macht, wie zum Beispiel in Südost-Asien. Fragen dazu von Börsenmoderatorin Beate Hoffbauer an Gerhard Wiesheu, Mitglied des Vorstands vom Bankhaus Metzler, im Interview – aufgezeichnet auf dem Platow Euro Finance Forum in Frankfurt. #China #asia #Seidenstraße

