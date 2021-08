Inside MarketsX: DAX-Potenzial liegt bei 16.550 Punkten - Empfehlungen: IBM, Lufthansa

Die Inflation ist in den USA weiterhin auf Rekordniveau. Was bedeutet das für die Märkte? “Wir sollten nicht vergessen, dass die Wirtschaft in den USA wieder wächst. Solange auch die expansive Notenbankpolitik weiterläuft, steht auch weiterem Wachstum und steigenden Märkten nichts im Weg”, sagt Wolf Dreistein von der trading-house Börsenakademie. Der Dax in dieser Woche auf Rekordjagd - wohin kann es gehen? “Wir sehen charttechnisch Potenzial in die Bereiche bis 16.550 Punkte.” Unsere Expertenthemen bei Inside MarketsX. Manuel Koch hat zudem wieder zwei Top-Empfehlungen der trading-house Börsenakademie: IBM und Lufthansa. Außerdem gibt es neue Bildungsangebote für Anleger. Mehr Infos auf https://www.financeschool.de 👇🏻 Jetzt YouTube-Kanal abonnieren👇🏻 https://www.youtube.com/channel/UC234wdhgU4NVDqYBRkkVkfQ MANUEL KOCH 📺 TV Journalist 👱🏻‍♂️ CEO 🎥 Producer 📷 Instagram: https://www.instagram.com/manuelkochtv/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/Manuel-Koch-1918657995022408/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/manuel_koch ►► LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/manuel-koch-b2697981/ INSIDE WIRTSCHAFT 🖥 Online-Sender https://inside-wirtschaft.de 🎥 Interviews 🎤 Medientraining 🤵🏼 Event-Moderation 📷 Instagram: https://www.instagram.com/insidewirtschaft/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/InsideWirtschaft/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/iwirtschaft Risikohinweis: https://inside-wirtschaft.de/risikohinweis/