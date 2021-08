China: Massive staatliche Eingriffe in die Wirtschaft - jetzt bei Alibaba-Aktien & Co. nachkaufen?

China ist und bleibt für Investoren ein besonderes Land - mit vielen Chancen, aber auch mit vielen Risiken, vor allem von Seiten der Politik. Zuletzt hat die Kommunistische Partei versucht, staatlichen Einfluss auf den Milliardenmarkt des E-Learning zu nehmen. Viele Aktien aus diesem Sektor, aber auch darüber hinaus, haben in der Folge erheblich an Wert verloren. Wie ist die aktuelle Lage einzuschätzen? Und lohnt ein Nachkauf von Aktien der Branche in dieser Phase? Das und mehr ist Thema der aktuellen Ausgabe von Value Kompakt der Kollegen von Shareholder Value TV mit Frank Fischer, Heiko Böhmer, Ralph Baumann und Endrit Cela. #China #Alibaba #Tencent

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.