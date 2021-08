Hollywoodstar nach Megadeal reichste Schauspielerin der Welt

Kluge Hollywoodstars kassieren nicht einfach Gagen für Filmrollen und kaufen sich damit Häuser, Boote und Flugzeuge, bis außer Schulden nichts mehr übrig ist. Sie bauen sich mit ihrem Vermögen weitere Geschäfte auf und schaffen sich so langfristig zusätzliche Einkommensquellen. Reese Witherspoon hat sich jetzt mit einem Megadeal auf den Spitzenplatz der reichsten Schauspieler der Welt katapultiert. Laut US-Wirtschaftsmagazin Forbes verfügt sie nun über ein Vermögen von rund 400 Millionen US-Dollar. Witherspoon ist die Gründerin der mit 900 Millionen US-Dollar bewerteten Produktionsfirma »Hello Sunshine«. Rund die Hälfte ihrer Anteile daran hat sie jetzt an die Investmentgesellschaft Blackstone verkauft; einen Anteil von mindestens 18 Prozent will sie behalten. Auf ihrem Instagram-Account schreibt Reese Witherspoon: »Ich habe Hello Sunshine gegründet, um die Art und Weise zu verändern, wie Frauen in den Medien gesehen werden. In den vergangenen Jahren konnten wir beobachten, wie unsere Mission in Büchern, im Fernsehen, in Filmen und auf sozialen Plattformen florierte. Heute machen wir einen großen Schritt nach vorn, indem wir eine Partnerschaft mit Blackstone eingehen, die es uns ermöglichen wird, noch mehr unterhaltsame, wirkungsvolle und aufschlussreiche Geschichten über das Leben von Frauen weltweit zu erzählen.« Die Schauspielerin will auch in der neuen Firma aktiv im Tagesgeschäft bleiben – im Vorstand und als Produzentin. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: IMAGO / Runway Manhattan IMAGO / Cinema Publishers Collection ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #reesewitherspoon #schauspielerin #hellosunshine #saschaolivermartin