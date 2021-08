Andreas Deutsch stellt die spannendsten Themen aus dem Heft vor. Die Titelstory lautet diesmal: "Tech - Ist die Party vorbei? Apple, Amazon und Co im Check: Welche Chancen gibt es, welche Risiken?". Die Tech-Giganten aus den USA wie Apple, Alphabet, Microsoft oder Tesla haben vielen Anlegern im letzten Jahr eine rauschende Party beschert. Doch 2021 scheint bei Big Tech bislang Katerstimmung zu herrschen - sodass bei vielen Anlegern zunehmend Zweifel an einer Fortsetzung der Rallye aufkommen. In dieses Titelstory wird die Frage beantwortet, ob die Tech-Rallye tatsächlich vorbei ist.

Das neue Heft bekommt ihr beispielsweise hier: https://tinyurl.com/5v9d7tmu