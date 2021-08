Livestream Vorbörse DAX 16.08.2021: DAX mit Rücklauf von 16.000, Auto-Aktien Toyota, GM, Daimler

Wo notiert der DAX in der Vorbörse nach dem neuen Rekordhoch vom Freitag? 16.030 waren das neue Rekordlevel, doch in der Vorbörse ist davon wenig geblieben. AM Morgen stehen wir auf 15.900 Punkten und konsolidieren damit den Anstieg der letzten vier Gewinntage.

Im mittelfristigen Chartbild ist der Ausbruch gut sichtbar. Welche Möglichkeiten bietet der Markt in der neuen Woche? Darauf schauen wir mit Andreas Bernstein auf die heutigen Wirtschaftsdaten und erste Indikationen des Tages.