Börsenwissen 2021: Hochzins-Anleihen - Alternativen zu Aktien händeringend gesucht

Die Aktienmärkte eilen trotz der #Corona-Krise von Hoch zu Hoch, nur unterbrochen von kurzen Konsolidierungen. Sollte man vor diesem Hintergrund weiter in #Aktien investieren? Und was geht noch auf der Zinsseite? Könnten Hochzins-#Anleihen beispielsweise eine Alternative sein? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Dirk Fischer, Partner des Multimanager-Anbieters Mediolanum und Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH.

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.