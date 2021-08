Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BioNTech. Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich nun für Corona-Impfungen für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren aus. Man spreche sich "ausdrücklich dagegen aus, dass bei Kindern und Jugendlichen eine Impfung zur Voraussetzung sozialer Teilhabe gemacht wird". Mit den Präparaten von BioNTech/Pfizer und Moderna sind in der EU zwei mRNA-Impfstoffe für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen. Damit sind es einmal mehr die mRNA-Impstoffe, die die Nase vorn haben.

Bei den Verkäufen steht Nel im Fokus. Nel wird am Donnerstag vor Börseneröffnung die mit Spannung erwarteten Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Bereits im Vorfeld dämpfte der norwegische Wasserstoff-Spezialist in einem offiziellen Brief an Analysten die Erwartungen. Mit einer Liste zu den eigenen Defiziten versuchte das Unternehmen, die Erwartungen zu dämpfen. Damit möchte der norwegische Wasserstoff-Spezialist offenbar ein erneutes Kursdebakel vermeiden.