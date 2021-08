Robert Halver (Baader Bank): "Die Daten sind wow - Biontech ist nicht dramatisch teuer"

An der Goldgrube - so lautet die Mainzer Adresse vom Pharmaunternehmen Biontech. Die aktuellen Quartalszahlen mit einem Gewinn von 2,8 Milliarden Euro zeigen, dass man die Goldgrube auch wörtlich nehmen kann. "Wenn man auf die Daten schaut, kann man nur wow sagen. Eine Umsatzrendite von 80 Prozent, Amazon hat knapp sieben Prozent. Da ist noch viel mehr drin, weil Afrika und Asien geimpft werden müssen”, sagt Robert Halver. Doch wie viel Potenzial besteht wirklich noch beim Impfstoffhersteller, der schon jetzt mit 100 Milliarden Dollar doppelt so hoch bewertet wird wie der Konzern Bayer? “Mit einem KGV von etwa 27 ist man jetzt nicht dramatisch teuer. Das Geschäftsmodell muss jetzt weiter tragen”, so der Experte von der Baader Bank bei Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch im Interview. 👇🏻 Jetzt YouTube-Kanal abonnieren👇🏻 https://www.youtube.com/channel/UC234wdhgU4NVDqYBRkkVkfQ MANUEL KOCH 📺 TV Journalist 👱🏻‍♂️ CEO 🎥 Producer 📷 Instagram: https://www.instagram.com/manuelkochtv/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/Manuel-Koch-1918657995022408/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/manuel_koch ►► LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/manuel-koch-b2697981/ INSIDE WIRTSCHAFT 🖥 Online-Sender https://inside-wirtschaft.de 🎥 Interviews 🎤 Medientraining 🤵🏼 Event-Moderation 📷 Instagram: https://www.instagram.com/insidewirtschaft/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/InsideWirtschaft/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/iwirtschaft Risikohinweis: https://inside-wirtschaft.de/risikohinweis/