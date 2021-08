Livestream Vorbörse DAX 17.08.2021: DAX mit weiterem Rücklauf von 16.000 Punkten, Tesla und Merck

Wo notiert der DAX in der Vorbörse nach dem neuen Rekordhoch vom Freitag? Die Konsolidierung ging am Montag weiter, sodass der Markt bis 15.851 Punkten fiel. Zwar wurde die 15.900 zum Handelsende zurückerobert, doch heute fällt diese Marke in der Vorbörse erneut.

Im mittelfristigen Chartbild ist der Ausbruch weiterhin gut sichtbar. Welche Möglichkeiten bietet der Markt am zweiten Handelstag der neuen Woche? Darauf schauen wir mit Andreas Bernstein auf die heutigen Wirtschaftsdaten und erste Indikationen des Tages, die bei 15.870 Punkten nun liegen.