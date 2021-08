DAX konsolidiert weiter, Volkswagen bricht Unterstützung, Tencent, Alibaba und Baidu erneut schwach

Zum Mittag pendelt sich der DAX erneut an der 15.900 ein und bleibt damit in der Mitte der Konsolidierungszone, die er in dieser Woche einführte. Die Zurückhaltung ist durch schwache US-Daten, aber auch weiterhin angespannte Inflationssorgen geprägt. Löst das FOMC-Protokoll am Abend diese Situation auf?

Schwächster Sektor sind heute erneut die Autoaktien. Insbesondere Volkswagen gilt technisch als "angeschlagen", da eine Unterstützung im Chartbild gebrochen wurde. Kurzarbeit und der Wegfall von Bestellungen wegen des Chipmangels sind hier die Gründe, welche Anleger zur Aktie auf Abstand gehen lassen.