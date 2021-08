Livestream Vorbörse DAX am 19.08.2021 mit Blick auf das FOMC-Protokoll, DAX-Indikation und Nvidia

Der DAX in der Vorbörse nach dem FOMC-Protokoll deutlich schwächer. Wir starten um die 15.800 und damit auf dem Ausbruchsniveau, welches am vergangenen Mittwoch vor einer Woche überschritten werden konnte. Auch wenn der DAX sich gestern noch bis auf 30 Punkten an die 16.000 annähern konnte, ist dieser Run heute bereits negiert.

Grund war das FOMC-Protokoll der US-Notenbank von gestern Abend. Daraufhin gerieten die US-Märkte deutlich unter Druck.