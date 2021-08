Wochenfazit DAX, Gold, Öl, Porträt Zalando, Blick auf Nel Asa, BioNTech, Standard Lithium, Varta

Der DAX konnte sich zum Wochenausklang von den zwischenzeitlichen Verlusten erholen und mit einem Prozent Wochenminus aus dem Handel gehen. Dabei steht er an einer wichtige Marke - der 15.800 im Chartbild.

Wie beurteilt unser Händler Kai diese Lage und was waren die Faktoren, die in dieser Woche für Unruhe sorgten? China-Aktien, das FOMC-Protokoll aber auch der Ölpreis sind dazu die Stichpunkte. Erfolgt hier der Umschwung in Richtung Gold?