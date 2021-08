Qual der Wahl bei ESG & Nachhaltigkeit: Wo sinnvoll grün investieren, wenn plötzlich ALLE grün sind?

Wo lässt sich sinnvoll „grün“ investieren, wenn auf einmal ALLE „grün“ sind? Eine gute Frage, denn waren ökologische oder nachhaltige Investments früher ein absolutes Nischenthema, so wird der Markt aktuell regelrecht davon überflutet. Woher kommt dieses plötzliche Überangebot und wem kann man in einem solchen Marktszenario vertrauen? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Dirk Fischer von der Patriarch Multi-Manager GmbH und Partner des Fondsanbieters Mediolanum. #Fonds #ESG #Nachhaltigkeit

