Bald sind Elektroflugzeuge für DHL in der Luft

Elektroautos beginnen allmählich, zu unserem alltäglichen Straßenbild zu gehören. Auch Elektrobusse sind regelmäßig zu sehen, und auf der Autobahn 1, zwischen Lübeck und Reinfeld, sowie der A5 zwischen Langen/Mörfelden und Weiterstadt fahren auf Oberleitungs-Teststrecken schon seit zwei Jahren Elektro-LKW. Was bisher noch fehlt, sind Elektroflugzeuge. Doch auch das soll sich bald ändern. Als weltweit erstes Unternehmen hat die Express Division der Deutsche Post DHL Group zwölf Elektroflugzeuge des Typs »Alice« beim Hersteller Eviation bestellt. Sie sollen schon im Jahr 2024 ausgeliefert werden und dann möglichst bald an den Start gehen. Das nach Angaben des Herstellers derzeit marktführende Elektroflugzeug kann sowohl im Fracht- als auch im Passagierverkehr eingesetzt werden und soll Fluggesellschaften den komplett emissionsfreien Betrieb ermöglichen. Die Ladezeit pro Flugstunde wird mit nur 30 Minuten angegeben, so dass die Maschinen während des Be- und Entladens mit Strom betankt werden können. DHL Express will nach eigenen Angaben ein komplett elektrisches Luftfracht-Netzwerk aufbauen. Der Jungfernflug der Eviation Alice soll noch in diesem Jahr erfolgen.