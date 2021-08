Unveränderter DAX-Tagesstart, Nasdaq mit neuem Rekord, Delivery Hero mit Sprung - Verkaufsgerüchte

Die Bewegungen im DAX gestern waren sehr gering. Nur 60 Punkte zwischen Hoch und Tief zeigten ein Abwarten der Marktakteure an. Vor dem Jackson Hole Symposium ab Donnerstag wird auch die Bewegung an der Wall Street geringer. Dennoch zeigte zumindest der Nasdaq gestern einen neuen Rekord auf. Dazu fehlt uns im DAX noch rund ein Prozent.

Vorbörslich notiert der DAX nahezu unverändert um 15.900 Punkte und leitet damit erst einmal einen ruhigen Handel ein. Dies kann sich ab 10.00 Uhr ändern, wenn der ifo-Index veröffentlicht wird. Was hier zu erwarten ist und wie er sich in den Vormonaten entwickelte, zeigt in diesem Video Andreas Bernstein ausführlich auf.