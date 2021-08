Inwiefern sich das virtuelle Treffen der Notenbänker in Jackson Hole auf den Goldpreis auswirkt und was außerdem Einfluss nimmt, erklärt Anouch Wilhelms von der Société Générale. Er verrät außerdem, wie Anleger sich in der aktuellen Marktlage positionieren können. Dafür stellt er zwei Turbo-Optionsscheine vor. Wilhelms geht detailliert auf Chancen und Risiken bei den Produkten ein. Dabei erläutert er, für wen sich eine Investition besonders eignet und auf was Anleger achten sollte.